Бронь можно потерять: юрист назвал подводные камни продления критичности для бизнеса

В Украине задержка рассмотрения документов во время продления критичности предприятий может привести к потере статуса и риску бронирования работников.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько і партнери" Николай Сиренко.

Главное: Задержки с критичностью: Рассмотрение документов может длиться значительно дольше заявленных 10 рабочих дней из-за бюрократических и технических процедур.

Рассмотрение документов может длиться значительно дольше заявленных 10 рабочих дней из-за бюрократических и технических процедур. Риски для бизнеса: Из-за задержек предприятия могут потерять статус критически важных, что создает угрозу для бронирования работников.

Из-за задержек предприятия могут потерять статус критически важных, что создает угрозу для бронирования работников. Как избежать проблем: Юрист советует подать документы до 10 августа, сохранять подтверждение подачи документов и направлять официальные запросы о состоянии рассмотрения.

Почему возникают задержки в рассмотрении документов

По словам юриста, заявленный срок рассмотрения до 10 рабочих дней на практике не включает внутреннюю подготовку и сверку документов. Реальный срок оформления может затянуться минимум вдвое дольше.

Главные причины задержек:

Задержка критериев: органы власти с опозданием утверждают и публикуют обновленные требования для отраслей;

Технические этапы: на передачу данных между ведомствами и интеграцию функционала в портал "Дія" нормативно заложены дополнительные дни - 10 дней на передачу в Минцифру и администратора "Дія", 3 дня на учет в функционале портала.

Процедурные изменения: предприятия, которые подадут документы с 11 августа по 1 сентября, будут получать новое решение о критичности уже по другой, более длительной процедуре и не сохранят действие старого статуса.

Как бизнесу минимизировать риски

Юрист предостерегает от подачи документов в последние дни августа и советует придерживаться четкой стратегии.

Чтобы не потерять статус, предприятиям рекомендуют: