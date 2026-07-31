Бронь можно потерять: юрист назвал подводные камни продления критичности для бизнеса
В Украине задержка рассмотрения документов во время продления критичности предприятий может привести к потере статуса и риску бронирования работников.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько і партнери" Николай Сиренко.
Главное:
- Задержки с критичностью: Рассмотрение документов может длиться значительно дольше заявленных 10 рабочих дней из-за бюрократических и технических процедур.
- Риски для бизнеса: Из-за задержек предприятия могут потерять статус критически важных, что создает угрозу для бронирования работников.
- Как избежать проблем: Юрист советует подать документы до 10 августа, сохранять подтверждение подачи документов и направлять официальные запросы о состоянии рассмотрения.
Почему возникают задержки в рассмотрении документов
По словам юриста, заявленный срок рассмотрения до 10 рабочих дней на практике не включает внутреннюю подготовку и сверку документов. Реальный срок оформления может затянуться минимум вдвое дольше.
Главные причины задержек:
- Задержка критериев: органы власти с опозданием утверждают и публикуют обновленные требования для отраслей;
- Технические этапы: на передачу данных между ведомствами и интеграцию функционала в портал "Дія" нормативно заложены дополнительные дни - 10 дней на передачу в Минцифру и администратора "Дія", 3 дня на учет в функционале портала.
- Процедурные изменения: предприятия, которые подадут документы с 11 августа по 1 сентября, будут получать новое решение о критичности уже по другой, более длительной процедуре и не сохранят действие старого статуса.
Как бизнесу минимизировать риски
Юрист предостерегает от подачи документов в последние дни августа и советует придерживаться четкой стратегии.
Чтобы не потерять статус, предприятиям рекомендуют:
- Подавать документы до 10 августа: это позволит оформить заявку в упрощенном режиме;
- Фиксировать факт подачи документов: хранить входящий номер, квитанцию или скриншот экрана;
- Отправлять письменные запросы: официальные обращения о ходе рассмотрения создают доказательную базу для защиты интересов.
Напомним, украинское правительство решило обновить критерии для предоставления статуса критичности предприятиям. Поэтому статусы всех критически важных предприятий пересмотрят.