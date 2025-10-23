Осталось три месяца: в Крыму новая напасть с водоснабжением

В Крыму стремительно обостряется проблема водоснабжения. Это происходит на фоне продолжающейся засухи и снижения уровня в водохранилищах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
Ситуация в регионе ухудшается: в Алуште, по имеющимся данным, запасов воды хватит лишь на три месяца. Российские чиновники на полуострове заявляют, что ищут способы стабилизировать подачу, однако конкретных планов до сих пор нет.
В некоторых населенных пунктах уже начали действовать графики ограничения водоснабжения, а в отдельных районах люди вынуждены набирать воду из природных источников, непригодных для употребления.
В Симферополе растет напряженность — в коридорах местной администрации обсуждается возможная "ротация кадров".
При этом глава оккупационной власти Сергей Аксенов, как утверждают источники, пытается переложить ответственность на Министерство обороны России, обвиняя военных в чрезмерном использовании воды для нужд полигонов.
В то же время Москва срочно готовит внутренние проверки и кадровые перестановки в крымском управлении.
На фоне усиливающегося кризиса местные власти обсуждают введение временных графиков подачи воды и использование автоцистерн для доставки технической влаги.
При этом эксперты отмечают, что даже такие меры способны лишь отсрочить развитие катастрофы, если не будут предприняты системные шаги по обеспечению полуострова устойчивыми источниками воды.
Напоминаем, что на нефтебазе сети заправок Atan в поселке Гвардейское в Крыму вновь вспыхнул пожар, который ранее удалось частично потушить после ночной атаки украинских дронов 17 октября. По данным местных источников, возгорание возобновилось спустя несколько часов и распространилось на новые резервуары с топливом.
Отметим, что украинские силы, задействованные в управлении беспилотными системами, уничтожили в оккупированном Крыму современную российскую радиолокационную станцию "Валдай". По данным разведки, в результате атаки техника полностью выгорела и не подлежит восстановлению.