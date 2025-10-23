Осталось три месяца: в Крыму новая напасть с водоснабжением

Ситуация в регионе ухудшается: в Алуште, по имеющимся данным, запасов воды хватит лишь на три месяца. Российские чиновники на полуострове заявляют, что ищут способы стабилизировать подачу, однако конкретных планов до сих пор нет.

В некоторых населенных пунктах уже начали действовать графики ограничения водоснабжения, а в отдельных районах люди вынуждены набирать воду из природных источников, непригодных для употребления.

Симферополь в поисках виновных

В Симферополе растет напряженность — в коридорах местной администрации обсуждается возможная "ротация кадров".

При этом глава оккупационной власти Сергей Аксенов, как утверждают источники, пытается переложить ответственность на Министерство обороны России, обвиняя военных в чрезмерном использовании воды для нужд полигонов.

В то же время Москва срочно готовит внутренние проверки и кадровые перестановки в крымском управлении.

Графики и цистерны — единственный выход

На фоне усиливающегося кризиса местные власти обсуждают введение временных графиков подачи воды и использование автоцистерн для доставки технической влаги.

При этом эксперты отмечают, что даже такие меры способны лишь отсрочить развитие катастрофы, если не будут предприняты системные шаги по обеспечению полуострова устойчивыми источниками воды.