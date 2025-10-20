ГУР уничтожило новейшую РЛС "Валдай" на аэродроме Джанкой в Крыму

Украинские разведчики по управлению беспилотных систем сожгли новейшую радиолокационную систему врага в оккупированном Крыму. Речь идет об РЛС "Валдай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Сначала разведчики выследили замаскированную россиянами дорогостоящую РЛС на аэродроме "Джанкой", а потом уже нанесли удар.

"Демилитаризация Крыма продолжается!" - сообщили в пресс-службе ГУР и добавили видео уничтожения РЛС оккупантов.

РЛС "Валдай"

Радиолокационная система "Валдай" считается новейшим российским комплексом, который содержит модуль радиопомех, способный подавлять (глушить) сигналы управления, навигации или связи дронов.

Поэтому РФ использует РЛС "Валдай" для обнаружения и борьбы с беспилотниками, речь идет больше о малоразмерных БпЛА.

Радиус обнаружения малоразмерных дронов этой РЛС - от 5 до 6 км. Для более крупных дронов - более 15 км.

РЛС "Валдай" еще не широко распространен - он до сих пор проходит испытания и упоминается как "один из первых образцов в своем классе".

Отметим, что ранее ГУР сообщала об уничтожении двух РЛС "Валдай" в Московской области.

В ночь с 6 на 7 февраля этого года в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв - наши защитники поразили РЛС врага, ответственные за безопасность воздушного пространства российской столицы.