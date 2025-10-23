Залишилося три місяці: у Криму нова напасть із водопостачанням

Ситуація в регіоні погіршується: в Алушті, за наявними даними, запасів води вистачить лише на три місяці. Російські чиновники на півострові заявляють, що шукають способи стабілізувати подачу, однак конкретних планів досі немає.

У деяких населених пунктах уже почали діяти графіки обмеження водопостачання, а в окремих районах люди змушені набирати воду з природних джерел, непридатних для вживання.

Сімферополь у пошуках винних

У Сімферополі зростає напруженість - у коридорах місцевої адміністрації обговорюється можлива "ротація кадрів".

При цьому глава окупаційної влади Сергій Аксьонов, як стверджують джерела, намагається перекласти відповідальність на Міністерство оборони Росії, звинувачуючи військових у надмірному використанні води для потреб полігонів.

Водночас Москва терміново готує внутрішні перевірки та кадрові перестановки в кримському управлінні.

Графіки та цистерни - єдиний вихід

На тлі кризи, що посилюється, місцева влада обговорює введення тимчасових графіків подачі води та використання автоцистерн для доставки технічної вологи.

Водночас експерти зазначають, що навіть такі заходи здатні лише відтермінувати розвиток катастрофи, якщо не буде вжито системних кроків щодо забезпечення півострова стійкими джерелами води.