Осталось меньше половины. Украина провела еще три конференции для подготовки мирного плана

Украина продолжает подготовку мирного плана ко второму саммиту мира. Прошло еще три тематических конференции.

Более детально об итогах конференций - в материале РБК-Украина ниже.

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Четвертая конференция

Четвертая тематическая конференция по пунктам формулы мира была посвящена вопросу "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии".

Во встрече участвовали представители 66 стран и международных организаций. В украинскую делегацию, как и обычно, входил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По итогам конференции участники утвердили коммюнике. Основными пунктами документа стали:

Недопущение повторения агрессии России против Украины

Участники конференции приветствовали продолжение подписания двусторонних соглашений по безопасности с Украиной, что должно помочь избежать эскалации войны и сдержать будущую агрессию против Украины.

"Кроме того, мы считаем, что страны, с которыми Украина заключает такие соглашения и договоренности, могут охватывать страны из разных регионов мира, участие которых существенно укрепит мир и безопасность как для Украины, так и в глобальном контексте, и поощряем другие страны присоединиться к заключению новых договоров безопасности с Украиной", - уточняется в коммюнике.

Усиление оборонных возможностей Украины

Участники конференции согласились, что обеспечение безопасности и свободы судоходства как в Черном, так и в Азовском морях, развитие и усиление деятельности в рамках коалиций способностей, а также имплементация заключенных с Украиной договоров - ключ к укреплению Украины.

Имплементация политики сдерживания в будущем

Страны, которые участвовали в конференции, подтвердили, что в случае агрессии санкции и предотвращение их обхода будут обеспечивать до следующих условий: агрессия прекращена, территориальная целостность восстановлена, ущерб, нанесенный агрессором, возмещен.

Консультативный механизм

Участники конференции, которые подписали с Украиной соглашения по безопасности, обязались проводить консультации в случае повторной агрессии.

Пятая конференция

Пятая тематическая конференция была посвящена радиационной и ядерной безопасности. Ее организовала Франция как сопредседатель рабочей группы вместе с украинской стороной, а также солидерами - Чехией, Японией и Швецией.

Участие приняли представители 70 стран и международных организаций. Украинскую сторону представили руководитель ОП Андрей Ермак, министр энергетики Герман Галущенко, его заместитель Роман Андарак и советник руководителя ОПУ Александр Бевз.

По итогам конференции также утвердили коммюнике.

В частности, страны-участники поддержали итоговое коммюнике первого саммита мира, на котором также поднимался вопрос ядерной безопасности.

Они подтвердили, что необходимо восстановить контроль Украины над всеми ее ядерными объектами, включая Запорожскую АЭС.

Также страны призвали Россию немедленно прекратить атаки на энергетические объекты Украины, поскольку это несет серьезные риски для атомных электростанций.

При этом, согласно коммюнике, после деоккупации ЗАЭС планируется разработать дорожную карту, которая будет включать подробный аудит безопасности ЗАЭС для оценки целостности систем и инфраструктуры станции; восстановление безопасного внешнего электроснабжения, обеспечения полной функциональности всех систем безопасности; оценки кадрового потенциала; и координации международной помощи.

Шестая конференция

Шестая конференция по теме "Экологическая безопасность" прошла в Хельсинки (Финляндия). Участие приняли представители 60 стран и организаций. Конференцию организовала Финляндия, поскольку она является сопредседателем рабочей группы по такому пункту формулы мира.

Украинскую сторону представили руководитель ОПУ Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр по защите окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, генеральный прокурор Андрей Костин и советник руководителя ОПУ Александр Бевз.

По итогам конференции участники утвердили коммюнике, основными пунктами которого стали:

Оценка влияния войны РФ на разрушения окружающей среды

Страны-участники признали, что необходимо создать универсальную платформу/инструмент для методологической оценки влияния войны РФ против Украины на окружающую среду и климат.

Ответственность России

В коммюнике подчеркивается, что военные преступления РФ не только наносят вред природе, но и влияют на здоровье людей, вызывают загрязнение воздуха.

"Эти воздействия на окружающую среду трансграничны и могут сказываться на региональной и глобальной сохранности. Поэтому мы призываем страны, которые способны это сделать, обратить внимание на категорию военных преступлений, которые наносят широкомасштабный, тяжкий и долгосрочный ущерб окружающей среде в Украине", - сказано в документе.

Восстановление экосистем

Страны-участники конференции согласились, что перед восстановлением окружающей среды могут понадобиться усилия для гуманитарного разминирования.

"Мы призываем активизировать международное сотрудничество по внедрению технологий восстановления почв, флоры, фауны и водных ресурсов. Использование передовых экологических технологий поможет уменьшить ущерб от загрязнения и улучшить состояние окружающей среды", - отмечают они.

Обеспечение экологической устойчивости

Страны признали необходимость разработать стратегии, которые будут способствовать экологической устойчивости, и предусматривать меры, направленные на восстановление и поддержание природных экосистем, устойчивых к изменению климата.

Они призвали международное сообщество присоединиться к коллективным усилиям для восстановления и обеспечения устойчивости окружающей среды в Украине.