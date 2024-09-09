Подготовка мирного плана. Как Украина провела первые две тематические конференции
Украина начала подготовку мирного плана, который планируется представить России. В рамках этого процесса было проведено две тематических конференции.
Более детально о том, как прошли конференции, - в материале РБК-Украина ниже.
Конференция по энергетической безопасности
Первая тематическая конференция в рамках подготовки мирного плана состоялась 22 августа в онлайн-формате.
На мероприятии присутствовали представители более 40 стран и международных организаций, участвующих в рабочей группе, посвященной энергетической безопасности.
Как отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, проведение конференции подготовили Дания, Норвегия и Польша, которые являются сопредседателями рабочей группы "Энергетическая безопасность".
По итогам конференции страны-участники подписали совместное коммюнике. Главными его пунктами стали:
Обеспечение безопасности гражданской энергетической инфраструктуры во время вооруженных конфликтов
В частности, страны-участники конференции признали, что всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир должен гарантировать защиту гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Это будет положительно влиять на гуманитарную ситуацию в Украине и права человека для всех гражданских лиц.
Также страны-участники пришли к согласию, что международная помощь имеет критическое значение для защиты энергетической инфраструктуры от военных угроз, в частности путем укрепления возможностей противовоздушной обороны.
Восстановление энергетической системы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе
Страны, которые приняли участие в конференции обязались сотрудничать, чтобы помочь Украине в восстановлении энергетических объектов.
В частности, это касается бесплатной передачи и закупок оборудования и запасных частей, а также обмена опытом для поддержки энерго- и теплоснабжения в Украине для обеспечения выживание людей.
Защита энергетической инфраструктуры от атак
Участники конференции подчеркнули, что достижение мира требует активного участия и диалога всех сторон. Поэтому должны быть приняты конкретные меры в вышеуказанных сферах с обеспечением вовлеченности представителей всех заинтересованных сторон.
Конференция по продовольственной безопасности
Тематическая конференция по продовольственной безопасности также проходила в онлайн-формате. Она состоялась 4 сентября.
В мероприятии приняли участие представители 75 стран и международных организаций из разных регионов мира.
По итогам конференции также было подписано совместное коммюнике. Ее основные пункты следующие:
Свободное и безопасное коммерческое судоходство, безопасность и доступ к морским и речным портам в Черноморском и Азовском бассейнах
Страны-участники осудили умышленные атаки на торговые суда вдоль всего их маршрута в и из Украины, а также на объекты гражданской портовой инфраструктуры Украины в Черном и Азовском морях.
"Помощь Украине в восстановлении разрушенной портовой инфраструктуры, а также усиление ее обороноспособности и других инструментов поддержки бесперебойного обслуживания портовой инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов, который мы разделяем", - сказано в документе.
Постоянные усилия по искоренению и предотвращению голода, вызванного войной против Украины
Страны-участники выразили намерение продолжать поддерживать инициативу Grain from Ukraine как незаменимый механизм в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности, предоставление экстренного реагирования наиболее уязвимым слоям населения и облегчение страданий в районах, сталкивающихся с конфликтами и ростом цены на продукты питания.
Также они обязались создавать больше логистических центров и цепей поставок продукции.
Разминирование земель в интересах глобальной продовольственной безопасности
Страны согласились, что территории, потенциально загрязненные минами и другими взрывчатыми веществами, в том числе сельскохозяйственные угодья, необходимо как можно скорее разминировать.
Они подтвердили готовность и дальше поддерживать ускорение гуманитарного разминирования путем финансовой поддержки, обеспечения оборудование и обучения персонала.
Инвестиции в украинское сельскохозяйственное производство и восстановление экономики
Страны участники выразили намерение намерение сотрудничать в поддержке Украины в восстановлении ее мощностей в сельскохозяйственном производстве и логистике, а также в поддержке долгосрочных инвестиций в украинское сельскохозяйственное производство, портовую инфраструктуру и логистические маршруты.
Стоит заметить, что Украина планирует провести подобные конференции по всем десяти пунктам формулы мира. Более детально о подготовке мирного плана - в материале РБК-Украина.
При подготовке использовались публикации пресс-службы Офиса президента Украины.
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