Залишилося менше половини. Україна провела ще три конференції для підготовки мирного плану

Україна продовжує підготовку мирного плану до другого саміту миру. Пройшло ще три тематичні конференції.

Більш детально про підсумки конференцій - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Четверта конференція

Четверта тематична конференція щодо пунктів формули миру була присвячена питанню "Недопущення ескалації війни та повторення агресії".

У зустрічі взяли участь представники 66 країн та міжнародних організацій. До української делегації, як завжди, входив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За підсумками конференції учасники затвердили комюніке. Основними пунктами документа стали:

Недопущення повторення агресії Росії проти України

Учасники конференції привітали продовження підписання двосторонніх угод щодо безпеки з Україною, що має допомогти уникнути ескалації війни та стримати майбутню агресію проти України.

"Крім того, ми вважаємо, що країни, з якими Україна укладає такі угоди та домовленості, можуть охоплювати країни з різних регіонів світу, участь яких суттєво зміцнить мир та безпеку як для України, так і у глобальному контексті, та заохочуємо інші країни приєднатися до укладання нових договорів безпеки з Україною", - уточнюється у комюніке.

Посилення оборонних можливостей України

Учасники конференції погодилися, що забезпечення безпеки та свободи судноплавства як у Чорному, так і в Азовському морях, розвиток та посилення діяльності в рамках коаліцій здібностей, а також імплементація укладених з Україною договорів є ключем до зміцнення України.

Імплементація політики стримування у майбутньому

Країни, які брали участь у конференції, підтвердили, що у разі агресії санкції та запобігання їх обходу будуть забезпечувати до виконання таких умов: агресія припинена, територіальна цілісність відновлена, збитки, завдані агресором, відшкодовано.

Консультативний механізм

Учасники конференції, які підписали з Україною угоди щодо безпеки, зобов'язалися проводити консультації у разі повторної агресії.

П'ята конференція

П'ята тематична конференція була присвячена радіаційній та ядерній безпеці. Її організувала Франція як співголова робочої групи разом із українською стороною, а також співлідерами - Чехією, Японією та Швецією.

Участь взяли представники 70 країн та міжнародних організацій. Українську сторону представили керівник ОП Андрій Єрмак, міністр енергетики Герман Галущенко, його заступник Роман Андарак та радник керівника ОПУ Олександр Бевз.

За підсумками конференції також затвердили комюніке.

Зокрема, країни-учасники підтримали підсумкове комюніке першого саміту миру, на якому також порушувалося питання ядерної безпеки.

Вони підтвердили, що необхідно поновити контроль України над усіма її ядерними об'єктами, включаючи Запорізьку АЕС.

Також країни закликали Росію негайно припинити атаки на енергетичні об'єкти України, оскільки це має серйозні ризики для атомних електростанцій.

При цьому, згідно з комюніке, після деокупації ЗАЕС планується розробити дорожню карту, яка включатиме докладний аудит безпеки ЗАЕС для оцінки цілісності систем та інфраструктури станції; відновлення безпечного зовнішнього електропостачання; забезпечення повної функціональності всіх систем безпеки; оцінки кадрового потенціалу; та координації міжнародної допомоги.

Шоста конференція

Шоста конференція на тему "Екологічна безпека" відбулася у Гельсінкі (Фінляндія). Участь взяли представники 60 країн та організацій. Конференцію організувала Фінляндія, оскільки вона є співголовою робочої групи за таким пунктом формули миру.

Українську сторону представили керівник ОПУ Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр із захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, генеральний прокурор Андрій Костін та радник керівника ОПУ Олександр Бевз.

За підсумками конференції учасники затвердили комюніке, основними пунктами якого стали:

Оцінка впливу війни РФ на руйнування довкілля

Країни-учасники визнали, що необхідно створити універсальну платформу/інструмент для методологічної оцінки впливу війни РФ проти України на довкілля та клімат.

Відповідальність Росії

У комюніке наголошується, що військові злочини РФ не тільки завдають шкоди природі, а й впливають на здоров'я людей і викликають забруднення повітря.

"Ці впливи на довкілля транскордонні і можуть позначатися на регіональній та глобальній безпеці. Тому ми закликаємо країни, які здатні це зробити, звернути увагу на категорію воєнних злочинів, які завдають широкомасштабних, тяжких та довгострокових збитків навколишньому середовищу в Україні", - сказано в документ.

Відновлення екосистем

Країни-учасники конференції погодилися, що перед відновленням довкілля можуть знадобитися зусилля для гуманітарного розмінування.

"Ми закликаємо активізувати міжнародне співробітництво щодо впровадження технологій відновлення ґрунтів, флори, фауни та водних ресурсів. Використання передових екологічних технологій допоможе зменшити збитки від забруднення та покращити стан довкілля", - зазначають вони.

Забезпечення екологічної стійкості

Країни визнали необхідність розробити стратегії, які сприятимуть екологічній стійкості та передбачатимуть заходи, спрямовані на відновлення та підтримку природних екосистем, стійких до зміни клімату.

Вони закликали міжнародне співтовариство приєднатися до колективних зусиль для відновлення та забезпечення стійкості довкілля в Україні.