Кто может не подавать налоговую декларацию в 2026 году: в ГНС назвали категории-исключения
Некоторые украинцы могут не подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Это касается тех, кто в течение года получал только доходы, с которых налоги уже были уплачены или которые вообще не подлежат налогообложению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Кому не нужно подавать декларацию
Согласно Налоговому кодексу Украины, граждане могут не подавать годовую декларацию, если в течение отчетного года получали только определенные виды доходов.
В частности, декларацию не нужно подавать, если человек получал:
- доходы (в том числе иностранные), которые по закону не включаются в налогооблагаемый доход;
- доходы только от налоговых агентов, например от работодателя, поскольку тогда налог автоматически удерживается при выплате зарплаты;
- доходы от продажи, обмена или дарения имущества, если они не облагаются налогом, облагаются налогом по нулевой ставке или налог уже уплачен при нотариальном оформлении;
- наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог был уплачен ранее.
Кого это касается
В налоговой службе объясняют, что фактически такая норма касается большинства наемных работников, которые получают только заработную плату и не имеют других доходов, подлежащих декларированию.
В то же время обязанность подать декларацию сохраняется, если гражданин имел другие доходы. Например, это может быть доход из-за границы, предпринимательская деятельность или независимая профессиональная деятельность.
В ГНС советуют гражданам внимательно проверить собственные доходы за прошлый год, чтобы убедиться, нужно ли подавать декларацию.
Когда нужно подать декларацию
В налоговой службе напомнили, что декларационная кампания продолжается до 1 мая. До этой даты необходимо задекларировать доходы за предыдущий год, с которых не были уплачены налоги.
В то же время для тех, кто планирует воспользоваться налоговой скидкой, подать декларацию можно до 31 декабря 2026 года включительно.
Напомним, при продаже автомобиля через доверенное лицо налоги все равно должен платить владелец транспортного средства. Доверенное лицо только представляет его интересы, но не становится налогоплательщиком. При этом первая продажа авто в течение года не облагается налогом, за вторую нужно уплатить 5% налога, а за третью и последующие - 18% от дохода.
РБК-Украина также писало, что для детенизации рынка аренды жилья в Украине предлагают снизить налог для арендодателей с 23% до примерно 7%. При этом эксперты считают, что одного лишь снижения налогов недостаточно.