Осталось несколько часов: как онлайн подать заявление на "Пакет школьника"

Сегодня, 15 ноября, - последний день, чтобы оформить заявление на "Пакет школьника". Далее прием новых заявлений прекращается, но обработка уже поданных продолжится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Как отметили в ведомстве, учитывая то, что сегодня выходной день, единственный способ подать заявление - воспользоваться приложением "Дії".

Чтобы оформить его онлайн, нужно иметь в "Дії" ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер (РНУКПН).

Откройте раздел Сервисы → Помощь от государства → Пакет школьника. Выберите ребенка, на которого оформляете заявление. Выберите или откройте Дія.Карту для выплат. Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.

Средства поступают на Дія.Карту - рассчитываться ею можно безналично в физических или интернет-магазинах.

В частности, 27 тысяч торговых точек, где гарантированно принимают оплату "Пакетом школьника", размещены на специальной платформе по ссылке. Средства нужно использовать в течение 180 дней.