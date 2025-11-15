Залишилося декілька годин: як онлайн подати заяву на "Пакунок школяра"

Сьогодні, 15 листопада, - останній день, щоб оформити заяву на "Пакунок школяра". Далі прийом нових заяв припиняється, але опрацювання вже поданих продовжиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Як зазначили у відомстві, зважаючи на те, що сьогодні вихідний день, єдиний спосіб подати заяву - скористатися застосунком "Дії".

Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в "Дії" ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП).

Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Кошти надходять на Дія.Картку - розраховуватися нею можна безготівково у фізичних чи інтернет-магазинах.

Зокрема, 27 тисяч торгових точок, де гарантовано приймають оплату "Пакунком школяра", розміщені на спеціальній платформі за посиланням. Кошти потрібно використати протягом 180 днів.