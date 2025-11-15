Залишилося декілька годин: як онлайн подати заяву на "Пакунок школяра"
Сьогодні, 15 листопада, - останній день, щоб оформити заяву на "Пакунок школяра". Далі прийом нових заяв припиняється, але опрацювання вже поданих продовжиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Як зазначили у відомстві, зважаючи на те, що сьогодні вихідний день, єдиний спосіб подати заяву - скористатися застосунком "Дії".
Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в "Дії" ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП).
- Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра.
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат.
- Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.
Кошти надходять на Дія.Картку - розраховуватися нею можна безготівково у фізичних чи інтернет-магазинах.
Зокрема, 27 тисяч торгових точок, де гарантовано приймають оплату "Пакунком школяра", розміщені на спеціальній платформі за посиланням. Кошти потрібно використати протягом 180 днів.
"Пакунок школяра"
Нагадаємо, "Пакунок школяра" - це одноразова допомога родинам першокласників у розмірі 5 000 грн, яку можна витрачати на все необхідне для навчання. А саме: канцелярію, книги, дитячий одяг та взуття.
Гроші нараховуються на спецрахунок через "Дію" або ПФУ і можуть бути витрачені лише безготівково на шкільне приладдя, одяг чи взуття. Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року, отримати допомогу має право один із батьків або законний представник дитини.
Раніше ми розповідали про запуск інтерактивної онлайн-мапи в межах програми "Пакунок школяра". Вона допоможе батькам знайти магазини, де можна витратити 5000 гривень держдопомоги на одяг, взуття чи канцелярію.