Бумажные трудовые книжки отменят? В ПФУ объяснили, что на самом деле будет после 10 июня
В Украине 10 июня завершается переходный период для оцифровки трудовых книжек. В то же время не стоит волноваться из-за возможного пропуска этого срока, ведь страховой стаж не исчезнет, а документы можно будет подать и позже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Главное:
- Суть изменений: 10 июня 2026 года в Украине завершается переходный период для оцифровки трудовых книжек.
- Волнения напрасны: Информация о том, что бумажные трудовые потеряют силу, а страховой стаж исчезнет, является фейком и манипуляцией.
- Подача после 10 июня: Граждане и работодатели, которые не успеют подать скан-копии до указанной даты, смогут сделать это позже.
- Назначение пенсии: Бумажные оригиналы трудовых книжек и в дальнейшем остаются законным подтверждением периодов работы до 1 января 2004 года.
- Никаких штрафов: Законодательство Украины не предусматривает никакой финансовой или административной ответственности за непредставление скан-копий документов до 10 июня.
- Как оцифровать документ: Загрузить качественные скан-копии бумажной трудовой книжки на веб-портал электронных услуг ПФУ работники или их работодатели могут самостоятельно.
Что изменится после 10 июня
В Пенсионном фонде напомнили, что до 10 июня 2026 года продолжается переходный период, в течение которого работодатели и работники могли подавать скан-копии бумажных трудовых книжек для формирования электронных документов.
После этой даты электронная трудовая книжка станет основным источником информации о трудовой деятельности работника.
В то же время в ПФУ подчеркивают: распространенная информация о том, что после 10 июня трудовые книжки утратят силу или страховой стаж будет утрачен, не соответствует действительности.
Можно ли подать документы после дедлайна
В фонде объяснили, что граждане, которые не успели оцифровать трудовую книжку до 10 июня, смогут сделать это и после завершения переходного периода.
Органы Пенсионного фонда и в дальнейшем будут принимать и обрабатывать сканированные документы для формирования электронных трудовых книжек.
Кроме того, при назначении пенсии для подтверждения периодов работы до 1 января 2004 года, как и раньше, будут учитываться оригиналы бумажных трудовых книжек.
Предусмотрены ли штрафы
В Пенсионном фонде отдельно подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности за непредставление скан-копий трудовой книжки до 10 июня 2026 года.
Поэтому гражданам советуют не поддаваться информационным манипуляциям и хранить свои бумажные документы до момента их оцифровки.
Как подать трудовую книжку на оцифровку
Подать скан-копии бумажной трудовой книжки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда могут как работодатели, так и сами работники.
В ПФУ отмечают, что даже после завершения переходного периода процесс формирования электронных трудовых книжек продолжится, а права работников и пенсионеров останутся защищенными.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцам, которые работали до 2004 года, советуют оцифровать бумажные трудовые книжки для корректного учета пенсионного стажа. В ПФУ отмечают, что в случае потери трудовой книжки стаж можно подтвердить другими документами или даже свидетельствами очевидцев.
Также мы рассказывали, что украинцы могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии даже в случае потери документов, если работали на временно оккупированных территориях. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить имеющиеся документы, а при их отсутствии - привлечь не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем.