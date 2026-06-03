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Бумажные трудовые книжки отменят? В ПФУ объяснили, что на самом деле будет после 10 июня

20:10 03.06.2026 Ср
3 мин
В ведомстве разъяснили нормы закона для тех, кто не успеет подать скан-копии
aimg Татьяна Веремеева
Бумажные трудовые книжки отменят? В ПФУ объяснили, что на самом деле будет после 10 июня Фото: Пенсионный фонд Украины (facebook.com/kogupf)
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В Украине 10 июня завершается переходный период для оцифровки трудовых книжек. В то же время не стоит волноваться из-за возможного пропуска этого срока, ведь страховой стаж не исчезнет, а документы можно будет подать и позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Главное:

  • Суть изменений: 10 июня 2026 года в Украине завершается переходный период для оцифровки трудовых книжек.
  • Волнения напрасны: Информация о том, что бумажные трудовые потеряют силу, а страховой стаж исчезнет, является фейком и манипуляцией.
  • Подача после 10 июня: Граждане и работодатели, которые не успеют подать скан-копии до указанной даты, смогут сделать это позже.
  • Назначение пенсии: Бумажные оригиналы трудовых книжек и в дальнейшем остаются законным подтверждением периодов работы до 1 января 2004 года.
  • Никаких штрафов: Законодательство Украины не предусматривает никакой финансовой или административной ответственности за непредставление скан-копий документов до 10 июня.
  • Как оцифровать документ: Загрузить качественные скан-копии бумажной трудовой книжки на веб-портал электронных услуг ПФУ работники или их работодатели могут самостоятельно.

Что изменится после 10 июня

В Пенсионном фонде напомнили, что до 10 июня 2026 года продолжается переходный период, в течение которого работодатели и работники могли подавать скан-копии бумажных трудовых книжек для формирования электронных документов.

После этой даты электронная трудовая книжка станет основным источником информации о трудовой деятельности работника.

В то же время в ПФУ подчеркивают: распространенная информация о том, что после 10 июня трудовые книжки утратят силу или страховой стаж будет утрачен, не соответствует действительности.

Можно ли подать документы после дедлайна

В фонде объяснили, что граждане, которые не успели оцифровать трудовую книжку до 10 июня, смогут сделать это и после завершения переходного периода.

Органы Пенсионного фонда и в дальнейшем будут принимать и обрабатывать сканированные документы для формирования электронных трудовых книжек.

Кроме того, при назначении пенсии для подтверждения периодов работы до 1 января 2004 года, как и раньше, будут учитываться оригиналы бумажных трудовых книжек.

Предусмотрены ли штрафы

В Пенсионном фонде отдельно подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности за непредставление скан-копий трудовой книжки до 10 июня 2026 года.

Поэтому гражданам советуют не поддаваться информационным манипуляциям и хранить свои бумажные документы до момента их оцифровки.

Как подать трудовую книжку на оцифровку

Подать скан-копии бумажной трудовой книжки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда могут как работодатели, так и сами работники.

В ПФУ отмечают, что даже после завершения переходного периода процесс формирования электронных трудовых книжек продолжится, а права работников и пенсионеров останутся защищенными.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцам, которые работали до 2004 года, советуют оцифровать бумажные трудовые книжки для корректного учета пенсионного стажа. В ПФУ отмечают, что в случае потери трудовой книжки стаж можно подтвердить другими документами или даже свидетельствами очевидцев.

Также мы рассказывали, что украинцы могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии даже в случае потери документов, если работали на временно оккупированных территориях. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить имеющиеся документы, а при их отсутствии - привлечь не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем.

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