Срок истекает 1 июня: кто из ВПЛ может потерять "прошлые" выплаты и как это исправить

Срок подачи заявлений на назначение помощи на проживание для отдельных категорий ВПЛ подходит к концу. Однако те, кто успеет сделать это вовремя, смогут вернуть деньги сразу за несколько прошедших месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

О каких категориях ВПЛ идет речь

1 июня 2026 года завершается уже продленный ранее (на месяц) срок подачи заявлений на назначение помощи на проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Условия получения денег для них правительство расширило еще в апреле текущего года.

Речь идет о выплатах на проживание:

для детей ВПЛ;

для нетрудоспособных ВПЛ.

Почему подать заявление важно до 1 июня

Министерство социальной политики, семьи и единства напомнило, что дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи.

При условии подачи заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года.

Также в Украине был обновлен механизм начисления выплат для нетрудоспособных ВПЛ.

Лица, которым ранее прекратили помощь из-за превышения предельного дохода, могут подать заявление повторно.

В случае обращения до 1 июня 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года.

"Важно вовремя подать документы, чтобы получить выплаты также за предыдущие месяцы", - подчеркнули в министерстве.

Если же обратиться за перерасчетом после 1 июня 2026 года, помощь будет начисляться только с месяца подачи заявления.

Как можно подать заявление на назначение помощи

Подать заявление на назначение помощи на проживание можно разными способами: