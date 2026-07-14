Билеты по 8 гривен сгорят? Что будет с поездками в "Киев Цифровой" после смены тарифа

С 15 июля 2026 года стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева возрастает до 30 гривен. Поэтому пользователям транспортных карт советуют обратить внимание на остаток неиспользованных поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное: Смена тарифов : с 15 июля разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит 30 гривен.

: с 15 июля разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит 30 гривен. Сроки : все старые поездки на транспортных картах необходимо использовать до 15 сентября 2026 года.

: все старые поездки на транспортных картах необходимо использовать до 15 сентября 2026 года. Автоматизация : после 15 сентября остаток поездок не сгорит, а будет пересчитан в денежный эквивалент и зачислен на "Кошелек" в приложении.

: после 15 сентября остаток поездок не сгорит, а будет пересчитан в денежный эквивалент и зачислен на "Кошелек" в приложении. Актуализация : для использования "Кошелька" и новых тарифов нужно обновить "Киев Цифровой" до последней версии.

: для использования "Кошелька" и новых тарифов нужно обновить "Киев Цифровой" до последней версии. Спецпродукты: покупка проездных или ученических билетов за средства с "Кошелька" возможна через обращение в техподдержку.

До какого числа нужно использовать все поездки

В КГГА напомнили, что тарифы на проезд в столице меняются уже со среды, 15 июля. Хотя для пассажиров, которые пользуются городским транспортом регулярно, предусмотрена система скидок на проездные билеты.

Сообщается также, что после изменения стоимости проезда пользователям транспортных карт необходимо обратить внимание на остаток неиспользованных поездок.

Так, все оставшиеся поездки на транспортной карте необходимо использовать до 15 сентября 2026 года.

"Старые" поездки с транспортной карты необходимо использовать до 15 сентября (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Что произойдет с неиспользованными поездками потом

Согласно информации команды "Киев Цифровой", после 15 сентября неиспользованные поездки не будут аннулироваться.

Вместо этого их стоимость:

переведут в денежный эквивалент;

зачислят на "Кошелек" транспортной карты.

"В дальнейшем эти средства можно будет использовать для оплаты проезда по новым тарифам", - объяснили в КГГА.

Так, например, если 15 сентября на карте останется 10 поездок (приобретенных по 6,50 гривен), то на "Кошелек" перечислят 65 гривен.

Стоимость неиспользованных поездок переведут в денежный эквивалент и зачислят на "Кошелек" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Как купить новые поездки за средства из "Кошелька"

Чтобы пользоваться "Кошельком" на цифровой транспортной карте, приложение "Киев Цифровой" необходимо обновить до последней версии.

Затем, чтобы приобрести новые поездки за средства из "Кошелька", нужно:

открыть приложение "Киев Цифровой";

перейти к разделу "Транспортная карта";

выбрать "Моя карта";

открыть "Мой Кошелек";

нажмите "Купить поездки".

После этого средства спишутся с баланса "Кошелька".

Приобрести новые поездки за средства из "Кошелька" можно через приложение "Киев Цифровой" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Как купить из "Кошелька" проездной или ученический

В заключение жителям Киева объяснили: если нужно приобрести проездной, ученический или другой продукт за средства из "Кошелька" - необходимо обратиться в службу техподдержки.

Сделать это можно несколькими разными способами: