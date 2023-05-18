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Бойцы ССО одним выстрелом из Stinger уничтожили российский дрон (видео)

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Украина, Четверг 18 мая 2023 08:28
Бойцы ССО одним выстрелом из Stinger уничтожили российский дрон (видео) Фото: бойцы ССО одним выстрелом из Stinger уничтожили российский дрон (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные Сил специальных операций уничтожили российский дрон. Для этого было достаточно одного выстрела из ПЗРК "Stinger".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

"Операторами ССО Украины был обнаружен полет вражеского БПЛА (вероятно Supercam), выстрелом из ПЗРК "Stinger", БПЛА был уничтожен", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как один из бойцов, держа ПЗРК, производит выстрел по цели, который оказывается точным.

Как сообщалось, украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 510 российских окупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 201 тысячу своих солдат. Причем только через сутки удалось уничтожить 11 БПЛА врага.

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