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Силы спецопераций устроили "охоту" на оккупантов в Марьинке (видео)

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Марьинка, Воскресенье 21 мая 2023 15:36
Силы спецопераций устроили "охоту" на оккупантов в Марьинке (видео) Фото: ССО в Марьинке уничтожают врага с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Сил спецопераций устроили "охоту" на оккупантов в Марьинке Донецкой области. Защитники ликвидировали россиян с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Российские солдаты в почти полностью уничтоженной Марьинке пытались спрятать в разрушенных домах местных жителей. Однако операторы ССО обнаружили оккупантов, а затем атаковали.

"Воины ССО постоянно следят за передвижением россиян, а обнаружив их - наносят точные удары с помощью беспилотников", - говорится в сообщении.

Ситуация в Марьинке

Город Марьинка находится западнее Донецка и остается одним из эпицентров боя на востоке Украины. В результате активных боевых действий Марьинка почти полностью разрушена. В городе не осталось уцелевших домов из-за постоянных обстрелов армии РФ.

Силы спецопераций устроили &quot;охоту&quot; на оккупантов в Марьинке (видео)

скриншот deepstatemap.live

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения пытаются захватить населенный пункт, но ВСУ противостоят врагу.

Так, за последние сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ уничтожили 22 единицы техники врага, в том числе танки, БМП, станции РЭБ и беспилотники.

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