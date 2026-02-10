RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Оставили людей без хлеба: на Харьковщине оккупанты ударили по авто с гумпомощью

Фото: на Харьковщине россияне атаковали авто с гумпомощью (t.me/borova_gromada)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали автомобиль и.о. старосты села Оскол Сергея Никорича. Он вез хлеб жителям Песко-Радьковского старостинского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и общин в Telegram.

Читайте также: В Запорожье был "прилет" возле детсада, здание повреждено

"Автомобиль сгорел дотла. Сергей Николаевич, к счастью, остался жив, получив ранение", - сказано в сообщении Ассоциации. 

Фото: последствия российского удара по автомобилю с гумпомощью (t.me/borova_gromada)

При этом начальник Боровской сельской военной администрации Александр Тертишный рассказал, что Никорич был единственной связью с цивилизацией для людей на левом берегу реки Оскол. 

"Он ехал своим бусом и на переправе по нему ударил вражеский дрон. Машина сгорела дотла, он сейчас в больнице, забита голова, очевидно акубаротравма. Он постоянно почту людям получал: посылки и деньги возил, человеческую пенсию туда, потому что на левый берег у нас почти ничего не едет", - сказал Тертишный. 

В Ассоциации отметили, что такой удар россиян был не случайным, это очередное военное преступление россиян против мирных украинцев. 

Удар по автомобилю волонтеров

Напомним, 6 февраля, российские оккупанты атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе Херсонской области. Под удар попали волонтеры, вывозившие четырех местных жителей.

В результате атаки транспортное средство сгорело, погиб мужчина 1982 года рождения, еще три человека получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГуманитарная помощьХарьковВойна в УкраинеАтака дронов