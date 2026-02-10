Оставили людей без хлеба: на Харьковщине оккупанты ударили по авто с гумпомощью

"Автомобиль сгорел дотла. Сергей Николаевич, к счастью, остался жив, получив ранение", - сказано в сообщении Ассоциации.

Фото: последствия российского удара по автомобилю с гумпомощью (t.me/borova_gromada)

При этом начальник Боровской сельской военной администрации Александр Тертишный рассказал, что Никорич был единственной связью с цивилизацией для людей на левом берегу реки Оскол.

"Он ехал своим бусом и на переправе по нему ударил вражеский дрон. Машина сгорела дотла, он сейчас в больнице, забита голова, очевидно акубаротравма. Он постоянно почту людям получал: посылки и деньги возил, человеческую пенсию туда, потому что на левый берег у нас почти ничего не едет", - сказал Тертишный.

В Ассоциации отметили, что такой удар россиян был не случайным, это очередное военное преступление россиян против мирных украинцев.