Залишили людей без хліба: на Харківщині окупанти вдарили по авто з гумдопомогою

Російські окупанти атакували автомобіль в.о. старости села Оскіл Сергія Нікорича. Він віз хліб жителям Піско-Радьківського старостинського округу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію прифронтових міст і громад у Telegram.
Читайте також: У Запоріжжі був "приліт" біля дитсадка, будівля пошкоджена
"Автомобіль згорів дотла. Сергій Миколайович, на щастя, залишився живим, отримавши поранення", - ідеться в повідомленні Асоціації.
Водночас начальник Борівської сільської військової адміністрації Олександр Тертишний розповів, що Нікорич був єдиним зв'язком із цивілізацією для людей на лівому березі річки Оскіл.
"Він їхав своїм бусом і на переправі по ньому вдарив ворожий дрон. Машина згоріла вщент, він зараз у лікарні, забита голова, очевидно акубаротравма. Він постійно пошту людям отримував: посилки і гроші возив, людську пенсію туди, тому що на лівий берег у нас майже нічого не їде", - сказав Тертишний.
В Асоціації наголосили, що такий удар росіян був не випадковим, це черговий воєнний злочин росіян проти мирних українців.
Нагадаємо, 6 лютого, російські окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі Херсонської області. Під удар потрапили волонтери, які вивозили чотирьох місцевих жителів.
Унаслідок атаки транспортний засіб згорів, загинув чоловік 1982 року народження, ще троє людей дістали поранення.