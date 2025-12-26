RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ теряет контроль над ядерными технологиями, - СВР

Фото: Россия теряет контроль над ядерными технологиями (росСМИ)
Автор: Сергей Козачук

Россия впервые закупила для АЭС критические турбогенераторы в Китае, что подчеркивает слабость собственного машиностроения. Это событие сигнализирует о глубокой технологической зависимости Москвы от Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Российская корпорация "Росатом" впервые приобрела критическое оборудование для атомных станций за рубежом - две турбогенераторные установки у китайской госкорпорации Dongfang Turbine, которые предназначены для Ленинградской АЭС.

Это не только демонстрирует технологическую деградацию российского ядерного машиностроения, но и фактически устанавливает долгосрочную зависимость от Китая, сообщают в СВР.

Кроме того, "Росатом" обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС.

Поставки планируется завершить к 2030 году, что создает длительное ожидание ключевых компонентов.

Стоимость российских турбин на треть выше китайских аналогов, а собственные мощности страны не способны обеспечить графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС.

Фактически, российская атомная отрасль потеряла способность самостоятельно реализовывать стратегические проекты. Закупка оборудования и передача технологий в критически важной сфере подчеркивает провал в развитии и формирует зависимость от КНР в поставках, сервисе и модернизации энергетических объектов.

Ранее Россия активно развивала собственное ядерное машиностроение, но санкции и технологическая изоляция значительно ограничили производственные возможности.

Поддержка Китая в сфере атомной энергетики стала критической для продолжения строительства и модернизации АЭС.

 

Китай наращивает поставки для РФ

Напомним, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщал, что большинство комплектующих для российских дронов и ракет поставляет Китай. Доля китайских комплектующих выросла с начала полномасштабного вторжения.

Ранее мы писали, что Китай усиливает сотрудничество с Россией, в частности в сфере военно-промышленного комплекса.

В июне РБК-Украина сообщало, что Китай стал ключевым поставщиком для российской военной машины. Существуют также предположения, что Пекин мог передавать летальное оружие.

Также по данным агентства Reuters, в Россию переправляют китайские боевые двигатели, замаскированные под промышленные холодильные установки.

В сентябре специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что если бы Китай прекратил поставки для России, война в Украине могла бы завершиться уже на следующий день.

