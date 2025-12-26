Российская корпорация "Росатом" впервые приобрела критическое оборудование для атомных станций за рубежом - две турбогенераторные установки у китайской госкорпорации Dongfang Turbine, которые предназначены для Ленинградской АЭС.

Это не только демонстрирует технологическую деградацию российского ядерного машиностроения, но и фактически устанавливает долгосрочную зависимость от Китая, сообщают в СВР.

Кроме того, "Росатом" обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС.

Поставки планируется завершить к 2030 году, что создает длительное ожидание ключевых компонентов.

Стоимость российских турбин на треть выше китайских аналогов, а собственные мощности страны не способны обеспечить графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС.

Фактически, российская атомная отрасль потеряла способность самостоятельно реализовывать стратегические проекты. Закупка оборудования и передача технологий в критически важной сфере подчеркивает провал в развитии и формирует зависимость от КНР в поставках, сервисе и модернизации энергетических объектов.

Ранее Россия активно развивала собственное ядерное машиностроение, но санкции и технологическая изоляция значительно ограничили производственные возможности.

Поддержка Китая в сфере атомной энергетики стала критической для продолжения строительства и модернизации АЭС.