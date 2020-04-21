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Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 21:31
Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В уряді розуміють, що фермерам необхідно мати можливість реалізувати свою продукцію

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства готує спеціальний порядок роботи продуктових ринків. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі "Громадського"

За його словами, розпорядження про закриття порушили лише кілька ринків у Харкові та Одесі.

При цьому міністр додав, що Мінекономіки готує "спеціальний порядок, щоб ринки працювали в рамках чинного законодавства, це зокрема стосується безпечного перебування на цих ринках".

Немчинов також зазначив, що в уряді розуміють, що фермерам необхідно мати можливість реалізувати свою продукцію.

"Як тільки будуть самі власники ринків, оператори цих торгових площ готові до реалізації, я думаю, що ми обов'язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому засіданні Кабміну", - зазначив міністр.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь на Одеському ринку "Привоз".

Крім того, попри заборону головного санітарного лікаря, у період карантину в Україні ринки продовжують працювати у Харкові та Одесі, оскільки мери зазначених міст не прийняли рішення про їх закриття.

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