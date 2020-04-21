Харків і Одеса досі не закрили ринки попри заборону

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Мерам Харкова та Одеси пригрозили заходами

Незважаючи на заборону головного санітарного лікаря, в період карантину в Україні ринки продовжують працювати в Харкові та Одесі. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради голови Офісу президента Андрія Єрмака з головами ОДА.

Повідомляється, що на нараді торкнулися виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття ринків, зокрема, в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях. Глави цих ОДА прозвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їх регіонах закриті.

У той же час у Харкові та Одесі ринки продовжують працювати, оскільки мери зазначених міст не прийняли рішення про їх закриття.

"Ми піднімемо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області закриваються всі ринки. Продовольчі ринки закрили на Великдень, оскільки є висока ймовірність, що саме після свят буде значне зростання захворюваності.

Крім того, всі ринки закрили у Львові.