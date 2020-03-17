Після закриття метро в Києві не збільшать кількість автобусів, - КМДА

Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

"Київпастранс" та приватні перевізники працюватимуть в штатному режимі

Комунальний перевізник України "Київпастранс" працюватиме в штатному режимі на період карантину через коронавірус. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, приватні перевізники також працюватимуть у штатному режимі.

"Київпастранс" та приватні перевізники працюватимуть в штатному режимі. Ніхто ніяку кількість автобусів не буде збільшувати. Але всі містяни мають залишатись вдома", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, в Києві з 17 березня посилили обмеження в зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Крім того, за словами Миколи Поворозника, у Києві з 18 березня пасажирів без масок не будуть пускати в громадський транспорт. При цьому він закликав жителів Києва по можливості не користуватися транспортом.

Додамо, що київський метрополітен зупиняє роботу 17 березня в 23:00. Обмеження триватиме до кінця карантину - до 3 квітня.