ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві пасажирів без масок не будуть пускати в транспорт

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 16:14
У Києві пасажирів без масок не будуть пускати в транспорт
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

У столиці закликали відмовитися від поїздок на громадському транспорті

У Києві з 18 березня пасажирів без масок не будуть пускати в громадський транспорт у зв'язку з введенням карантину через коронавірус. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Поворозник закликав жителів Києва по можливості не користуватися транспортом.

"Щодо пасажирського автотранспорту. З завтрашнього дня, допуск пасажирів в транспорт буде здійснюватися виключно в масках", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, в Києві з 17 березня посилили обмеження в зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Раніше РБК-Україна писало, що з 23:00 17 березня у Києві закривають метро у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Попередньо робота метро припинена до 3 квітня.

нагадаємо, 16 березня у Києві підтвердили перші два випадки коронавірусу. Один з пацієнтів в період інкубаційного періоду повернувся з Франції. Всього в Україні виявлено сім випадків COVID-19.

Трамп попросить у Конгресу майже трильйон доларів для порятунку економіки США Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести на 27 червня
Новини України КиївтранспортмаскаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся