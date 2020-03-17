У Києві пасажирів без масок не будуть пускати в транспорт

Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

У столиці закликали відмовитися від поїздок на громадському транспорті

У Києві з 18 березня пасажирів без масок не будуть пускати в громадський транспорт у зв'язку з введенням карантину через коронавірус. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Поворозник закликав жителів Києва по можливості не користуватися транспортом.

"Щодо пасажирського автотранспорту. З завтрашнього дня, допуск пасажирів в транспорт буде здійснюватися виключно в масках", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, в Києві з 17 березня посилили обмеження в зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Раніше РБК-Україна писало, що з 23:00 17 березня у Києві закривають метро у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Попередньо робота метро припинена до 3 квітня.

нагадаємо, 16 березня у Києві підтвердили перші два випадки коронавірусу. Один з пацієнтів в період інкубаційного періоду повернувся з Франції. Всього в Україні виявлено сім випадків COVID-19.