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После закрытия метро в Киеве не увеличат количество автобусов, - КГГА

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 16:22
После закрытия метро в Киеве не увеличат количество автобусов, - КГГА
Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

"Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме

Коммунальный перевозчик Украины "Киевпастранс" будет работать в штатном режиме в период карантина из-за коронавируса. Об этом заявил первый заместитель глава КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, частные перевозчики также будут работать в штатном режиме.

"Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме. Никто никакое количество автобусов не будет увеличивать. Но все горожане должны оставаться дома", - заявил Поворозник.

Напомним, в Киеве с 17 марта усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Кроме того, по словам Николая Поворозника, в Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. При этом он призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.

Добавим, что киевский метрополитен останавливает работу 17 марта в 23:00. Ограничение продлится до конца карантина - до 3 апреля.

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