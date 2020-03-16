Закриття кордону в Україну не пустили більше 50 іноземців

В Україну прикордонники не пустили більше 50 іноземців з початку доби 16 березня, коли набуло чинності рішення про закриття кордону через пандемію коронавірусу. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Прикордонники відзначили, що з 00:00 16 березня тимчасово закрито близько сотні пунктів пропуску через кордон України. Ще на близько 50 пунктах припинено пішохідне сполучення. Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України введено у відповідності з рішеннями РНБО і уряду, прийнятими через пандемію хвороби COVID-19", - повідомили в ДПС.

Також наголошується, що 15 березня прикордонники у пунктах пропуску оформили понад 140 тисяч осіб. З них на в'їзд 85 тисяч, на виїзд 58 тисяч чоловік. На КПВВ на Донбасі в обох напрямках пропущено близько 55 тисяч чоловік, а на адміністративному кордоні з Кримом 4,7 тисячі громадян.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні ввели карантин через поширення коронавірусу: закрито всі навчальні заклади, театри і кіно, крім того, заборонені всі масові заходи. Також, в деяких містах України значно розширили карантинні заходи. Зокрема, у Львові, Чернівцях, Одесі та Радомишлі закриті всі ринки, кафе і магазини, крім продуктового сектора.

Відзначимо, рішення про закриття кордонів України було прийнято під час екстреного засідання РНБО 13 березня. 14 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про закриття кордону., Згідно з рішенням 16 березня заборонений в'їзд іноземців на територію України на два тижні. Також закрито авіасполучення, а також залізничні і автобусне сполучення через кордон.