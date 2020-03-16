Закрытие границы: в Украину не пустили более 50 иностранцев

В Украину пограничники не пустили более 50 иностранцев с начала суток 16 марта, когда вступило в силу решение о закрытии границы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники отметили, что с 00:00 16 марта временно закрыто около сотни пунктов пропуска через границу Украины. Еще на около 50 пунктах прекращено пешеходное сообщение. Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины введено в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19", - сообщили в ГПС.

Также отмечается, что за 15 марта пограничники в пунктах пропуска оформили более 140 тысяч человек. Из них на въезд 85 тысяч, на выезд 58 тысяч человек. На КПВВ на Донбассе в обоих направлениях пропущено около 55 тысяч человек, а на административной границе с Крымом 4,7 тысячи граждан.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин из-за распространения коронавируса: закрыты все учебные заведения, театры и кино, кроме того, запрещены все массовые мероприятия. Также, в некоторых городах Украины значительно расширили карантинные меры. В частности, во Львове, Черновцах, Одессе и Радомышле закрыты все рынки, кафе и магазины, кроме продуктового сектора.

Отметим, решение о закрытии границ Украины было принято во время экстренного заседания СНБО 13 марта. 14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о закрытии границы. Согласно решению с 16 марта запрещен въезд иностранцам на территорию Украины на две недели. Также закрыто авиасообщение, а также железнодорожные и автобусное сообщение через границу.