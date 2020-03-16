Кордон України закрито для іноземців: всі подробиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кордон України буде закритим для іноземців на два тижні

Через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні. Обмеження почали діяти в 00:00 16 березня, докладніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Україна закрила кордон

З 00:00 16 березня іноземцям заборонений в'їзд в Україну. Право на в'їзд, окрім українців, мають:

особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України,

акредитовані працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Зеленський скликав РНБО через коронавірус

13 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО з питання запобігання поширенню коронавіруса. За результатами засідання було прийнято рішення про закриття кордону і припинення авіасполучення.

14 березня Кабмін підтримав дане рішення РНБО і вже ввечері 14 березня він був введений в дію указом президента.

Коронавірус в Україні: що відомо

Коронавірус в Україні вперше було зафіксовано 3 березня, заразився чоловік з Чернівців. 12 березня стало відомо ще про два випадки, а 13 березня було зафіксовано першу жертву- 71-річна жінка з Радомишля, яка раніше повернулася з Польщі.

З 12 березня в Україні був введений карантин: закриті всі навчальні заклади, театри і кіно, крім того, заборонені всі масові заходи.