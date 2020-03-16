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Кордон України закрито для іноземців: всі подробиці

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 00:01
Кордон України закрито для іноземців: всі подробиці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кордон України буде закритим для іноземців на два тижні

Через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні. Обмеження почали діяти в 00:00 16 березня, докладніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Україна закрила кордон

З 00:00 16 березня іноземцям заборонений в'їзд в Україну. Право на в'їзд, окрім українців, мають:

  • особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України,
  • акредитовані працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Зеленський скликав РНБО через коронавірус

13 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО з питання запобігання поширенню коронавіруса. За результатами засідання було прийнято рішення про закриття кордону і припинення авіасполучення.

14 березня Кабмін підтримав дане рішення РНБО і вже ввечері 14 березня він був введений в дію указом президента.

Коронавірус в Україні: що відомо

Коронавірус в Україні вперше було зафіксовано 3 березня, заразився чоловік з Чернівців. 12 березня стало відомо ще про два випадки, а 13 березня було зафіксовано першу жертву- 71-річна жінка з Радомишля, яка раніше повернулася з Польщі.

З 12 березня в Україні був введений карантин: закриті всі навчальні заклади, театри і кіно, крім того, заборонені всі масові заходи.

Глава МОЗ закликав посилити обмеження на час карантину Закрити заклади громадського харчування і обмежити поїздки по країні: що пропонують в Україні через коронавірус
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