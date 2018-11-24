Закони про розмитнення "євроблях" наберуть чинності 25 листопада

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закони сьогодні опублікували у газеті "Голос України"

Закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набудуть чинності завтра, 25 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в парламентській газеті "Голос України".

Зазначимо, закон №8487 змінює модель акцизного податку, зокрема, вводить базові ставки акцизу. Для нових авто з бензиновим двигуном до 3000 куб. см базова ставка складе 50 євро, для більш об'ємних двигунів - 100 євро. Для дизельних авто до 3500 куб. см ставка складе 75 євро, для більш кубатурних - 150 євро.

Також до базових ставок будуть застосовуватися два коефіцієнта. В першому випадку його величина залежить від об'єму двигуна, у другому - від віку транспортного засобу. Перший буде визначатися шляхом ділення об'єму двигуна (куб. см) авто, яке належить розмитнити, на 1000 куб. см. Другий коефіцієнт - це повна кількість років авто.

Цей закон передбачає пільговий період для легалізації "євроблях". Другий документ регламентує адміністративну відповідальність за порушення строків розмитнення.

Нагадаємо, раніше напередодні президент України Петро Порошенко поставив підпис під законами про розмитнення авто на "євробляхах".

Верховна рада України продовжила нульове розмитнення електромобілів до 2022 року.