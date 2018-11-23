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Рада продовжила нульове розмитнення електромобілів до 2022

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 13:47
Рада продовжила нульове розмитнення електромобілів до 2022
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи звільнили електромобілі від оподаткування ПДВ та акцизним податком

Верховна рада України продовжила нульове розмитнення електромобілів до 2022 року. Відповідна норма була прийнята в пакеті змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, підтримавши законопроект № 9260, нардепи у тому числі продовжили звільнення від оподаткування ПДВ та акцизним податком розмитнення електромобілів до 2022 року. Продовження нульової ставки було внесено у вигляді правки.

Нагадаємо, законопроектом № 9260 Верховна рада підвищила на 9% акциз на сигарети з липня 2019 року. При цьому встановлюється нульова ставка акцизного податку на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення.

Крім того, з липня 2019 набуде чинності норма про зниження вартості безподаткових посилок до 100 євро. При цьому норма про "три посилки" скасована, оскільки поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого обмеження. До цього часу не будуть обкладатися податком посилки вартістю до 150 євро.

 

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