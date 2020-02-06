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Декілька депутатів монобільшості не підтримають відкриття ринку землі

Новини » Політика     06.02.2020 - 11:32
Декілька депутатів монобільшості не підтримають відкриття ринку землі
Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

В партії заявили, що якщо вони не підтримають цю ініціативу, то проголосують всупереч партії

За закон про ринок землі будуть голосувати не всі представники фракції "Слуга народу". Про це розповів заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Качура зазначив, що це їхня позиція.

"Не всі. Але це їхня внутрішня позиція. Вони визначилися, це їх питання. Вони зайшли під прапорами президента Зеленського та партії "Слуга народу", де було чітко записано: "Відкриття прозорого ринку землі". Якщо вони не підтримають цю ініціативу - вони голосують всупереч партії", - заявив Качура.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії. Арахамія запевнив у достатній кількості голосів для відкриття ринку землі.

РБК-Україна писало, що в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому був присутній президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати правки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.

Відзначимо, зараз під Радою проходить акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.

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