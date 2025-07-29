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Законопроект Зеленского о НАБУ рассмотрит комитет Рады: названа дата

Фото: руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже запланировал рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского о НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу комитета.

Как отметили в комитете, в среду, 30 июля, в 13:00 участники комитета соберутся в режиме видеоконференции, чтобы рассмотреть законопроект Зеленского "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры". 

Также комитет рассмотрит альтернативные законопроекты № 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.

"Заседание назначено в связи с определением президентом Украины Зеленским В.А. законопроекта реестр. № 13533 как безотлагательного для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины", - уточнили в комитете.

Для участия в заседании комитета пригласили представителей:

  • Офиса Генерального прокурора; 
  • Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины; 
  • Службы безопасности Украины; 
  • Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также в заседании могут принять участия авторы законопроектов. 

Законопроект о независимости НАБУ и САП

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада поддержала большинством голосов законопроект, который урезает независимость НАБУ и САП, что ударило по антикоррупционной инфраструктуре.

После этого в ряде городов Украины начались протесты против такого закона. Негативную реакцию закон вызвал и у представителей Евросоюза.

На этом фоне президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который возвращает НАБУ и САП урезанные полномочия. Также документ направлен против российского влияния на антикоррупционные органы.

Детальнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийНАБУСАПВерховная рада