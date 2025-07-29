Законопроєкт Зеленського про НАБУ розгляне комітет Ради: названо дату

Як зазначили в комітеті, у середу, 30 липня, о 13:00 учасники комітету зберуться в режимі відеоконференції, щоб розглянути законопроєкт Зеленського "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

Також комітет розгляне альтернативні законопроєкти № 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.

"Засідання призначено у зв'язку з визначенням президентом України Зеленським В.О. законопроєкту реєстр. № 13533 як невідкладного для позачергового розгляду Верховною Радою України", - уточнили в комітеті.

Для участі в засіданні комітету запросили представників:

Офісу Генерального прокурора;

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Національного антикорупційного бюро України;

Служби безпеки України;

Національного агентства із запобігання корупції.

Також у засіданні можуть узяти участь автори законопроєктів.