ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, коли оприлюднять кінцевий варіант "мовного закону"

Новини » Політика    25.04.2019 - 15:06
У Раді розповіли, коли оприлюднять кінцевий варіант "мовного закону"
Фото: голосування за "мовний закон" у Раді (Владислав Красінський/РБК-Україна)

При цьому нардепи вже ознайомилися з кінцевим варіантом закону

Кінцевий проголосований варіант "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" буде оприлюднено на сайті Верховної ради після того, як документ підпише голова ВР Андрій Парубій. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив глава комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький.

Він зазначив, що нардепи вже ознайомилися з кінцевим варіантом закону.

"Кінцевий варіант законопроекту був розданий депутатам перед голосуванням. Той, який голосувався, був на сайті. А то, що вже проголосовано, як я розумію, після того, як голова Верховної ради його підпише, він з'явиться на сайті", - заявив Княжицький.

За словами нардепа, голова Верховної ради підпише закон після розгляду постанов про скасування закону.

"Є три дні для того, щоб подали постанову про оскарження закону. Одна з них була подана. Її має розглянути регламентний комітет. Потім вона має бути проголосована в залі. Якщо вона не збере голосів, голова тоді підпише", - повідомив Княжицький.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила в другому читанні "мовний закон". Документ підтримали 278 нардепів.

Підкреслимо, текст остаточного варіанту "мовного закону", який вчора в ході засідання профільного комітету зводили парламентарі на увазі провалених поправок, на даний момент відсутній на сайті Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, Княжицький заявив, що адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Він підкреслив, що закон жодним чином не принижує ніяких національних меншин.

Додамо, президент України Петро Порошенко підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради.

Порошенко розповів, коли підпише "мовний закон" Зеленський проаналізує "мовний закон" після інавгурації
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України украинский языкВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся