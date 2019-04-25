Рада закінчила розгляд правок до "мовного закону"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 2082 правки до "мовного закону" в четвер

Верховна рада розглянула всі поправки до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у четвер, 25 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього до другого читання подано 2082 правки.

"Цей момент прийшов. Ми закінчили розгляд правок... Кожна правка була названа, права опозиції були повністю захищені", - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, в середу Верховна рада розглянула трохи більше 99% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Зокрема, нардепи розглянули 2064 поправки з 2082 до другого читання закону.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Андрій Парубій підкреслив, що на даний час немає ризиків не прийняти "мовний закон". За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документа.

Він заявив, що Рада буде голосувати за "мовний закон" у четвер, 25 квітня.

Додамо також, вчора відбулося засідання профільного комітету, на якому обговорювався остаточний варіант "мовного закону".