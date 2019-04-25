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Порошенко розповів, коли підпише "мовний закон"

Новини » Політика    25.04.2019 - 14:44
Порошенко розповів, коли підпише "мовний закон"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

"Мовний закон" підпишуть після того, як документ надійде з Ради

Президент України Петро Порошенко підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради. Про це йдеться в його зверненні за підсумками голосування.

Він також зазначив, що прийняття закону спеціально винесли за рамки виборчої кампанії, тому що це закон не про вибори. Президент нагадав, що робота над "мовним законом" тривала кілька років і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".

"Текст став гармонійним і збалансованим", - підкреслив Порошенко.

 

Нагадаємо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення так званого "мовного закону" і пообіцяв проаналізувати його після інавгурації. Він уточнив, що має намір переконатися в дотриманні конституційних прав та інтересів усіх громадян України в цьому законі.

При цьому Зеленський підкреслив, що держава має дбати про розвиток української мови та розширення сфери її вживання шляхом створення стимулів і позитивних прикладів.

Сьогодні Верховна рада у другому читанні ухвалила "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.

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