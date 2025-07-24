Мошенничество на миллион: Гусакову заочно сообщили о подозрении

Назарий Гусаков собирал пожертвования на лечение СМА, несмотря на то, что лекарства ему предоставляли бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram .

В полиции отметили, что Гусакова официально бесплатно обеспечивали препаратом для лечения спинной мышечной атрофии в рамках городской программы. Несмотря на это, он продолжал собирать деньги на приобретение этого же препарата.

При этом фигурант для сборов использовал поддержку публичных лиц и размещал призывы в соцсетях.

"В результате таких действий на протяжении 2023-2024 годов он завладел средствами граждан на общую сумму более 1,3 миллиона гривен", - добавили правоохранители.

По этой причине ему объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Сейчас фигурант находится за границей.