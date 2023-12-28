Законопроєкт про мобілізацію: що зроблять з нормами, які суперечать Конституції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що вчора провів нараду з представниками Міноборони. За його словами, були знайдені компроміси щодо пунктів, щоб забезпечити мобілізацію та не порушити права людей.

Лубінець наголосив, що його офіс долучиться до оцінки нового законопроєкту про мобілізацію до того, як документ потрапить до сесійної зали Верховної ради.

"При підготовці цього законопроєкту до внесення у сесійний зал буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. І буде зроблено так, що права людей будуть забезпечені", - сказав омбудсмен.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Мова про обмеження для ухилянтів. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю.

За інформацією джерел РБК-Україна, законопроєкт все ще можуть змінити або доопрацювати.