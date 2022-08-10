Марченко про деокупацію Херсона: це буде швидко, ми прийдемо їм на допомогу

Звільнення тимчасово окупованого Херсона може бути швидким. Проте місцевим жителям варто ще трохи почекати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

Він не назвав точних дат та термінів щодо деокупації Херсона та області, проте зазначив, що звільнення " буде не так довго, як усі очікують".

" Це буде швидко. Хай ще трошки протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не відмовляється від свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але хай трошки зачекають", - зазначив Марченко.

Генерал-майор додав, що місцеві жителі " все побачать і почують" найближчим часом.