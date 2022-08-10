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Марченко про деокупацію Херсона: це буде швидко, ми прийдемо їм на допомогу

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Херсон, Середа 10 серпня 2022 12:26
Марченко про деокупацію Херсона: це буде швидко, ми прийдемо їм на допомогу Фото: деокупація Херсона може бути швидкою (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Звільнення тимчасово окупованого Херсона може бути швидким. Проте місцевим жителям варто ще трохи почекати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

Він не назвав точних дат та термінів щодо деокупації Херсона та області, проте зазначив, що звільнення "буде не так довго, як усі очікують".

"Це буде швидко. Хай ще трошки протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не відмовляється від свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але хай трошки зачекають", - зазначив Марченко.

Генерал-майор додав, що місцеві жителі "все побачать і почують" найближчим часом.

Нагадаємо, генерал-майор Марченко вважає, що окупанти не зможуть провести "референдум" у Херсоні.

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