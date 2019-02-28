Закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах набув чинності

Ілюстративне фото (УНІАН)

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України"

Закон "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні в четвер, 28 лютого, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідно до закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Зокрема, документом передбачено закони "Про вибори президента", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" доповнити відповідними нормами. Передбачається, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Також законом визначається, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені Росією.

Нагадаємо, в середу, 27 лютого 2019 року, закон був оприлюднений у виданні "Голос України".

Президент України Петро Порошенко 26 лютого підписав законопроект №9524, який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого закон підписав глава парламенту Андрій Парубій.

Так, 7 лютого Верховна рада схвалила закон про заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах президента, Верховної ради та місцевих виборах в Україні.