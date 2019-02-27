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Опубліковано закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

Новини » Вибори 2019    27.02.2019 - 10:33
Опубліковано закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах
Ілюстративне фото (УНІАН)

Порошенко у вівторок підписав відповідний закон

Закон "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні опублікований у виданні "Голос України". Про це повідомляє РБК-Україна.

Опубліковано закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

Зокрема, документом передбачено закони "Про вибори президента", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" доповнити відповідними нормами. Передбачається, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Також законом визначається, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені Росією.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 26 лютого підписав законопроект №9524, що передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого закон підписав глава парламенту Андрій Парубій.

Так, 7 лютого Верховна рада підтримала цей закон за основу і в цілому.

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