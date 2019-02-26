Порошенко схвалив заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави у вівторок підписав відповідний закон

Президент України Петро Порошенко 26 лютого підписав законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 Україна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, останній етап проходження документу станом на 26 лютого - повернуто з підписом президента.

Зокрема, законом передбачено закони "Про вибори президента", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" доповнити відповідними нормами. Передбачається, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Також законом визначається, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені Росією.

Нагадаємо, на початку лютого закон підписав глава парламенту Андрій Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 лютого Верховна рада підтримала цей закон за основу і в цілому.