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Закон про ринок землі: Рада пішла на перерву до 8 вечора

Новини » Політика     30.03.2020 - 19:38
Закон про ринок землі: Рада пішла на перерву до 8 вечора
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У сесійній залі будуть проводити кварцування

Верховна рада України у ході розгляду законопроекту про ринок землі у другому читанні пішла на технічну перерву до 20:00. Про це оголосив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

У сесійній залі проведуть кварцування та дезінфекцію.

"Я хочу оголосити технічну перерву для кварцування залу. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція і кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо. Забирайте свої картки також", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні близько 17:00 Рада продовжила розгляд законопроекту №2178-10 про ринок землі. Нардепи продовжили з розгляду 3299-ї поправки з 4018 внесених.

Як писало РБК-Україна, під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня парламентарі обговорили зміни в законопроект про ринок землі. Зокрема, визначено, що документ набуде чинності з 1 липня 2021 року. Також парламентарії домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Відзначимо, Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів України загрожує падіння економіки й дефолт.

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