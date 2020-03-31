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Закон про ринок землі: як голосували фракції

Новини » Політика     31.03.2020 - 01:10
Закон про ринок землі: як голосували фракції
Фото: засідання Ради (скріншот)

Законопроект підтримали 259 нардепів

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект про ринок землі, за що проголосували 259 парламентарів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, "за" проголосували 259 парламентарів, проти - 24, утрималися - 3, а не голосували - 29.

Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів (з 213 присутніх), "Європейська солідарність" - 23 голоси (з 24 присутніх), "Голос" - 13 (усі присутні), депутатська група "Довіра" - 12 (з 13 присутніх).

При цьому 5 голосів закон отримав від позафракційних. Разом з тим фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" та депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону жодним голосом.

Нагадаємо, 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року. Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

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