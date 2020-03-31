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Закон о рынке земли: как голосовали фракции

Новости » Политика     31.03.2020 - 01:10
Закон о рынке земли: как голосовали фракции
Фото: заседание Совета (скриншот)

Законопроект поддержали 259 нардепов

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о рынке земли, за что проголосовали 259 парламентариев. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, "за" проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов (из 213 присутствующих), "Европейская солидарность" - 23 голоса (из 24 присутствующих), "Голос" - 13 (все присутствующие), депутатская группа "Доверие" - 12 (из 13 присутствующих).

При этом 5 голосов закон получил от внефракционных. Вместе с тем фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона ни одним голосом.

Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. Документ вступит в силу с 1 июля 2021 года. Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможном увеличении программы МВФ до 8 млрд долларов.

Вступление в силу закона "Об обороте земли" не будет отложено на следующий год, - Корниенко Голосование за законопроект "Об обороте земли" может состояться после полуночи
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