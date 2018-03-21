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Закон про нацбезпеку не наблизить Україну до НАТО, - Сироїд

НовиниПолітика    21.03.2018 - 12:04
Фото: Оксана Сироїд (rada.gov.ua)
Фото: Оксана Сироїд (rada.gov.ua)

Законопроект про нацбезпеку сьогодні є недосконалим

Законопроект "Про національну безпеку" не зможе наблизити Україну до стандартів Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це розповіла заступник голови Верховної ради України Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Він точно не наближає Україну до стандартів НАТО", - заявила вона.

За її словами, законопроект про нацбезпеку сьогодні є недосконалим.

"Законопроект "Про національну безпеку" повинен дати простір для реформування Збройних сил України. Він повинен змінити систему контролю для того, щоб знищити радянську армію і побудувати ефективні збройні сили в Україні. На жаль, цього там (в законопроекті, - ред.) немає", - додала Сироїд.

Крім того, на думку заступника голови, законопроект "Про національну безпеку" буде діяти на користь Росії.

"Це велике питання, чому президент діє в інтересах ворога. Ті всі рішення, які сьогодні пропонуються, зокрема, закон "Про національну безпеку" - це політика в інтересах Росії. Це засмучує наших партнерів", - додала вона.

Нагадаємо, у листі голови представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського союзу в Україні говорилося, що ряд положень зареєстрованого президентом України Петром Порошенком законопроекту "Про національну безпеку України" суперечить практикам Євросоюзу і НАТО.

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Теги: Служба безпеки України
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