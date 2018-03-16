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ЕС и НАТО раскритиковали украинский закон о нацбезопасности

НовостиПолитика    16.03.2018 - 13:18
Фото: Светлана Залищук (facebook.com)
Фото: Светлана Залищук (facebook.com)

Некоторые положения закона противоречат принципам Евросоюза и Альянса

Ряд положений зарегистрированного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта "О национальной безопасности Украины" противоречит практикам Евросоюза и НАТО. Об этом говорится в письме председателя Представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, главы Представительства НАТО в Украине и председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине, которое опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат, член парламентского комитет по иностранным делам Светлана Залищук.

Текст письма, адресован президенту Украины, спикеру Верховной Рады и секретарю СНБО.

Согласно документу, указанный законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины что является одним из фундаментальных требований НАТО.

"Администрация президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над документом в этой сфере, но, в конце концов, полностью проигнорировали эти обязательства", - написала Залищук.

Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность "в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, что не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля.

"Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации", - отметила нардеп.

Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законе "прозрачность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский надзор (контроль) в целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны (за исключением государственной тайны и информации, касающейся возможностей и имеет засекреченный характер)".

 

У влади безумовно є бажання інтегруватися до НАТО, але лише за принципом тут іграєм, тут нє іграєм... Зареєстрований...

Опубліковано Svitlana Zalishchuk 16 березень 2018 р.

Напомним, в своем материале РБК-Украина рассказывало о том, что предусматривает законопроект Порошенко о национальной безопасности.

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Теги: НАТО, Служба безопасности Украины, Закон
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