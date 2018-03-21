Закон о нацбезопасности не приблизит Украину к НАТО, - Сыроид

Законопроект о нацбезопасности сегодня является несовершенным

Законопроект "О национальной безопасности" не сможет приблизить Украину к стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом рассказала заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

"Он точно не приближает Украину к стандартам НАТО", - заявила она.

По ее словам, законопроект о нацбезопасности сегодня является несовершенным.

"Законопроект "О ​​национальной безопасности" должен дать пространство для реформирования Вооруженных сил Украины. Он должен изменить систему контроля для того, чтобы уничтожить советскую армию и построить эффективные вооруженные силы в Украине. К сожалению, этого там (в законопроекте, - ред.) нет", - добавила Сыроид.

Кроме того, по мнению зампредседателя, законопроект "О национальной безопасности" будет действовать в пользу России.

"Это большой вопрос, почему президент действует в интересах врага. Те все решения, которые сегодня предлагаются, в частности, закон "О национальной безопасности" - это политика в интересах России. Это огорчает наших партнеров", - добавила она.

Напомним, в письме председателя представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, главы представительства НАТО в Украине и председателя Консультативного миссии Европейского союза в Украине говорилось, что ряд положений зарегистрированного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта "О национальной безопасности Украины" противоречит практикам Евросоюза и НАТО.