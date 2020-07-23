Закон про локалізацію: Кабмін звернеться до Ради для пошуку збалансованого рішення

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін буде стояти на позиції, яка не погіршить умови асоціації з Євросоюзом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив у Брюсселі закон про локалізацію для підтримки українського машинобудування. Він запевнив, що Кабінет міністрів звернеться до Верховної ради для пошуку збалансованого рішення по цьому законопроекту.

Про це він сказав у ході свого візиту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми сьогодні обговорювали питання прийнятого у першому читанні законопроекту, і я запевнив виконавчого віце-президента ЄС, що позиція уряду полягає в тому, щоб підтримувати власного виробника, не порушуючи угод про асоціацію. Однозначно, уряд стоятиме на позиції, яка не погіршить умови асоціації", - сказав глава Кабміну.

Так, уряд ініціюватиме діалог із Верховною радою та шукатиме збалансоване рішення по документу.

Нагадаємо, раніше Шмигаль визнав, що прийнятий за основу законопроект №3739 про локалізацію для підтримки українського машинобудування суперечить Угоді про асоціацію з Євросоюзом; документ потребує доопрацювання.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кабінеті міністрів не помітили порушень асоціації з ЄС в законі про локалізацію.

Так, прийнятий в першому читанні законопроект №3739 передбачає, що при державних закупівлях продукції машинобудування вона має бути хоча б частково зроблена в Україні.