У Кабміні не помітили порушень асоціацією з ЄС в законі про локалізацію

У ЄС заявили, що законопроект порушує пункти Угоди СОТ та Угоди про асоціацію

Офіс віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної прокоментував прийнятий Верховною Радою у першому читанні законопроект №3739. Він передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, який суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Заява поширив Офіс на своїй сторінці в Facebook.

"Питання щодо врахування в процесах державних закупівель нецінових критеріїв, зокрема, критерію щодо місцевої складової виробництва на території України, було та залишається предметом консультацій між Україною та ЄС й іншими торговими партнерами. Враховуючи те, що вказане питання безпосередньо стосується умов міжнародної торгівлі та зобов'язань України у рамках СОТ та Угоди про асоціацію з ЄС", - йдеться в заяві.

В Офісі закликали народних депутатів та бізнес долучитися до консультацій, щоб представити своє бачення зацікавленим сторонам, оскільки це прямо стосується доступу до тендерів обсягом понад 17 трлн доларів у 48 країнах світу, які має Україна, як країна-член Угоди про державні закупівлі СОТ.

Наголошується, що доки тривають консультації, Уряд відпрацьовує пілотний підхід у згаданому напрямку, який дозволить побачити, чи дійсно регулювання державних закупівель через нецінові критерії та механізми для українського машинобудування або в іншій сфері, дадуть очікуваний економічний ефект і чи буде він настільки позитивним, як пророкують ініціатори законопроекту №3739.

У разі успішності пілотного проекту уряд отримає "додаткові аргументи і практичне бачення".

"Важливо, що Україна давно задекларувала себе як суб'єкта світової політики і на торговельній арені ми маємо відстоювати цю ідеологію й надалі. А це можливо лише на основі спільних принципів і правил у дусі співпраці, яка не закриває, а лише розширює інтеграцію України до Європейського Союзу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила за основу законпроект №3739 про локалізації для підтримки вітчизняного машинобудування.

Документ передбачає, що при публічних закупівлі продукції машинобудування вона повинна бути хоча б частково зроблена в Україні. Вимога до мінімального ступеня локалізації на рівні 25-45% пропонується з 2021 року, а з 2024 воно встановлюється на рівні 40-60%.

Однак цей проект не сумісний з міжнародними зобов'язаннями України.

У Представництві ЄС в Україні заявили, що законопроект порушує ст. IV Угоди СОТ і ст. 151 (1) Угоди про асоціацію.