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Рада прийняла за основу закон про локалізацію, незважаючи на позицію ЄС

Україна, Вівторок 21 липня 2020 16:04
Рада прийняла за основу закон про локалізацію, незважаючи на позицію ЄС
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Документ пропонує преференції для українського машинобудування

Верховна рада схвалила за основу законпроект №3739 про локалізацію для підтримки вітчизняного машинобудування. За нього проголосували 248 парламентаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як голосували фракції

Фракція "Слуга народу" віддала 176 голосів за закон, "Опозиційна платформа "За життя" - 20 голосів, "Європейська солідарність"- 5 голосів і "Батьківщина" - 18 голосів.

При цьому фракція "Голос" не підтримала законопроект.

Крім того, депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра" дали 10 та 8 голосів відповідно.

Також "за" проголосували 11 позафракційних.

Суть закону

Документ передбачає, що при державних закупівлях продукції машинобудування вона повинна бути хоча б частково зроблена в Україні.

"Хочеш отримати замовлення від держави Україна - забезпеч частку української складової у свій товар на 25-40%. Способи для цього можуть бути різні: або використовуй українські запчастини, або здійснюй збирання в Україні", - коментує проект прес-служба партії "Слуга народу".

Закон буде діяти для продукції чотирьох категорій:

  • міський пасажирський транспорт;
  • залізничний транспорт;
  • комунальна та спецтехніка;
  • енергетичне машинобудування.

Варто уточнити, що вимога до мінімального ступеня локалізації на рівні 25-45% пропонується з 2021 року, а з 2024 вона встановлюється на рівні в 40-60%.

Підкреслимо, в СА з Євросоюзом є окрема глава, присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Так, опис робіт, товарів і послуг не повинен містити конкретного місця походження (крім випадків, коли це обґрунтовується предметом контракту) і умов заснування учасників тендерів у тій же країні, що і замовник.

Нагадаємо, сьогодні ВР відхилила три проекти постанов, які блокували підписання закону про гральний бізнес.

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