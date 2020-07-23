Закон о локализации: Кабмин обратится к Раде для поиска сбалансированного решения

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин будет стоять на позиции, которая не ухудшит условия ассоциации с Евросоюзом

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил в Брюсселе закон о локализации для поддержки украинского машиностроения. Он заверил, что Кабинет министров обратится к Верховной раде для поиска сбалансированного решения по этому законопроекту.

Об этом он сказал в ходе своего визита, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы сегодня обсуждали вопрос принятого в первом чтении законопроекта, и я заверил исполнительного вице-президента ЕС, что позиция правительства заключается в том, чтобы поддерживать собственного производителя, не нарушая соглашений об ассоциации. Однозначно, правительство будет стоять на позиции, которая не ухудшит условия ассоциации", - сказал глава Кабмина.

Так, правительство будет инициировать диалог с Верховной радой и искать сбалансированное решение по документу.

Напомним, ранее Шмыгаль признал, что принятый за основу законопроект №3739 о локализации для поддержки украинского машиностроения противоречит Соглашению об ассоциации с Евросоюзом; документ нуждается в доработке.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабинете министров не заметили нарушений ассоциации с ЕС в законе о локализации.

Так, принятый в первом чтении законопроект №3739 предусматривает, что при государственных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.